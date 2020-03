Exclusief voor abonnees Slapende passagier valt uit auto en wordt doodgereden 10 maart 2020

00u00 0

Een 35-jarige Italiaanse vrouw is zondagnacht op de autosnelweg tussen Lyon en Parijs op een vreemde manier om het leven gekomen. Ze lag te slapen op de achterbank van een auto toen ze om een nog onduidelijke reden uit de rijdende wagen is gevallen. Ze overleefde de val en probeerde nog van de autosnelweg te vluchten, maar ze werd door minstens twee andere wagens dodelijk aangereden. De ouders van de Italiaanse, die vooraan in de wagen zaten, werden in shock naar het ziekenhuis gebracht.