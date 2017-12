Slapende man sterft in woningbrand door sigaret 00u00 0

In het Vlaams-Brabantse Ternat is gisteren een 55-jarige man om het leven gekomen bij een woningbrand. Volgens het parket Halle-Vilvoorde ontstond de brand door een sigaret in de zetel. Slachtoffer Geert Van Rossem lag er te slapen en stikte in de rook. Het vuur woedde niet hevig, maar er ontstond wel een enorme rook die zich in de volledige woning verspreidde. Het was een taxichauffeur die de man kwam oppikken die de brand ontdekte. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. Het slachtoffer was jarenlang bakker in Dilbeek, waarna hij werkte op een school in Anderlecht. Sinds een hartinfarct vorig jaar werkte de man niet meer en moest hij ook maandenlang revalideren. Hij laat twee volwassen kinderen na. (TVP)

