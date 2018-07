Slapen in het hotel van de Marokkaanse koning kost 1.000 euro per nacht 17 juli 2018

'Telefacts zomer' geeft vanavond een kijkje achter de schermen van het Royal Mansour Hotel in Marrakech, één van de mooiste hotels ter wereld. Een echt paleis, want de eigenaar is niemand minder dan de koning van Marokko, Mohammed VI. Traditie gaat er hand in hand met luxe, rijkdom en klasse. De gasten verblijven niet in een 'gewone' suite, maar in een traditionele Marokkaanse riad. Alleen perfectie is goed genoeg. "Op de kluis mag geen enkele vingerafdruk staan, de bloemen moeten op één rechte lijn staan en zelfs de hoorn van de telefoon wordt geparfumeerd zodat het lekker geurt als je aan het bellen bent", zegt Laurence Jaspard, die aan het hoofd staat van de dienstbodes. Een heel leger butlers, dienstmeiden en conciërges staat dag en nacht paraat om de dromen en grillen van de gasten te vervullen. "Piano spelen in de woestijn, 10.000 rozen laten leveren in Rio, midden in de nacht met een privéjet vertrekken: zij vragen, wij draaien." In het hotel werken in totaal 500 personeelsleden, die grotendeels ondergronds opereren. Er is een doolhof van tunnels van 15.000 vierkante meter groot om de privacy van de gasten te bewaren. Hoeveel een nacht in het hotel kost? Minstens 1.000 euro. (SD)

