Slapen in de bomen in Han 10 maart 2018

Vanaf 27 april kun je in het Wildpark van Han overnachten in een boomhut! Eerst neemt een ranger je 's avonds rond sluitingstijd mee het wildpark in. Bij het vallen van de avond geniet je van een begeleide wandeling. Nadien wacht er een heerlijke barbecue rond het kampvuur. De Tree Tents zijn gezellige tenten gespannen tussen de bomen, en met een prachtig uitzicht op de vroegere vallei van de Lesse. Met die combikaart bezoek je zowel de beroemde Grotten van Han, het Wildpark en de PrehistoHan-expo over archeologische opgravingen, als het museum Han 1900 over het leven rond de eeuwwisseling. Snel reserveren is uiteraard de boodschap, want slapen in de Tree Tents kan enkel tijdens weekends en vakantiedagen. Boekbaar tijdens weekend-, feest- en vakantiedagen, van 27/4 tot 4/11/2018. Prijs: € 110 p.p. (volwassenen) en € 70 p.p. (kinderen tussen 4 en 11). Bij de tent hoort een overdekt terrasje met tafel en stoeltjes. Er is telkens plaats voor 2 volwassenen en 2 kinderen. www.grotte-de-han.be/nl/tree-tents

