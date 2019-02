Slapen in brughuisjes op Amsterdamse kanalen LOGEREN 16 februari 2019

Wie heeft er nog een hotel nodig in Amsterdam als je gewoon op de grachten en kanalen kan logeren? SWEETS is een nieuw logeermerk dat 28 iconische brughuisjes omtovert tot een hotelsuite. Die werden in 2017 buiten dienst gesteld toen er een gecentraliseerd controlesysteem in gebruik kwam en de brugwachters overbodig werden. Elke SWEETS-kamer vormt een originele logeerplek, met plaats voor een dubbel bed, een mini-koelkast en een kleine badkamer. Ook het interieur is uniek, want het weerspiegelt de architectuur van het betrokken brughuisje. Denk aan bakstenen uit de Amsterdamse School uit de 19de eeuw, of meer hedendaagse ontwerpen. De brughotels staan overal in de stad. Het oudste is de Amstelschutsluis uit 1673, de jongste de Sluis Haveneiland uit 2009. Momenteel zijn er al elf brughotels geopend met telkens één suite. De zeventien andere brughuisjes zijn klaar tegen 2021.

