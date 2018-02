Slap begin van het jaar, uitmuntend einde Beste Belg in het Buitenland Kevin De Bruyne 03 februari 2018

Kevin De Bruyne (26) begon uitermate slap aan 2017, al lag dat ook aan de slechte prestaties van Manchester City. Herstelde zich pas in de lente. Zijn vormcurve van voor de zomer staat in schril contrast met die van dit seizoen. Heeft zijn beste competitiehelft uit zijn carrière achter de rug en wordt gezien als de beste speler van het lopende seizoen. Heeft een zeer groot aandeel in de huidige leidersplaats van de Citizens. Moet de Rode Duivels straks op het WK in Rusland de weg tonen, maar mag eerst naast de titel in de Premier League ook eindwinst in de Champions League ambiëren. Is straks topfavoriet om net als vorig jaar tot Beste Belg in het Buitenland verkozen te worden. (TTV)

