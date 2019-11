Exclusief voor abonnees Slager krijgt klappen met bijl van overvallers 27 november 2019

00u00 0

Twee gewapende mannen zijn maandagavond gearresteerd na een overval op een optiekzaak in Eke (Nazareth). Slager Patrick Dessein, buurman van de opticien, achtervolgde de overvallers, maar werd daarbij zelf aangevallen met een bijl. Rond 18.30 uur stapten de twee mannen met een bivakmuts de optiekzaak binnen. De ene had een cuttermes vast, de andere een pistool. Ze vluchtten nadien te voet weg. "Een eerste verdachte kon kort na de feiten worden opgepakt", aldus politie en parket. "Het gaat om een 34-jarige man uit Lievegem." De tweede verdachte kon aanvankelijk ontkomen, maar werd dus op de hielen gezeten door de slager. De overvaller richtte tot tweemaal toe zijn pistool op de wagen van Dessein, en nadien viel hij hem aan met de bijl. Wat later kon hij opgepakt worden. Het ging om een 36-jarige man uit Nazareth.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu