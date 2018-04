Slager geeft 'varkensvandalen' nog dag tijd zich te melden 17 april 2018

Een vandaal heeft het duidelijk niet hoog op met de gekleurde varkens voor de deur van keurslager De Bruycker op de Antwerpsesteenweg in Lochristi. Twee weken geleden werd een van de varkens al aan diggelen geslagen, afgelopen zondag moest ook het tweede exemplaar eraan geloven. De slagers hebben camerabeelden, maar geven de dader of daders nog één dag de kans om zichzelf kenbaar te maken. Gebeurt dat niet, dan stappen ze naar de politie. Die zal moeten uitwijzen of het een kwajongensstreek is, of een protestactie van dierenliefhebbers tegen de slagerij. "Wie iets kapot maakt, mag het ook weer goed maken", klinkt het bij de slagerij. "De dader heeft nog de tijd tot morgen."

