Slager Contador krijgt bezoek van Vuelta Ronde van Spanje 2020 18 december 2019

De vierde rit (18 augustus) van de Ronde van Spanje 2020 start in het Baskische stadje Irun. Dat werd wereldberoemd nadat de Spaanse wielrenner Alberto Contador in de Tour van 2010 op het gebruik van clenbuterol werd betrapt. Contador hield zijn onschuld vol en beweerde dat 50 picogram clenbuterol die in zijn urine was gevonden, het gevolg was van het eten van een biefstuk. Dat vlees had hij op de rustdag van de Tour in Pau, bij zijn slager in Irun laten halen.

