Slag om Vlaanderenwordt echte veldslag 04 februari 2019

't Was hoe dan ook een keerpunt in de match, al kwam Club Brugge op dat moment al iets meer opzetten. De rode kaart van Anderson Esiti, waarmee de middenvelder het zijn team wel erg lastig maakte. Met twee overbodige overtredingen in de buurt van de middencirkel liet de Nigeriaan zijn team flink in de steek. Eerst was er geel voor een hardhandige tussenkomst bij Schrijvers, kort daarna voor een overtreding op Vormer (foto). Gent werd tot tien herleid en vanaf dat moment met de rug tegen de eigen doellijn gedrukt. "Ik weet niet meer wat te zeggen", aldus Esiti. "Ik maak maar twee fouten in de match en word telkens bestraft met geel. Bij de eerste zei de scheidsrechter dat ik mijn handen gebruikte, maar dat was onopzettelijk. Ik heb hem gezegd dat dit niet normaal is. Normaal gezien verlaat ik het veld meteen na een rode kaart, maar nu was ik echt boos. Ik begreep het niet."

