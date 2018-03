Slachtoffertje aanrijding schoolpoort nog week in ziekenhuis 07 maart 2018

00u00 0

Het 9-jarige jongetje dat maandag bij de aanrijding op het zebrapad aan de schoolpoort van Vrije Basisschool Houthulst het zwaarst gewond raakte, moet nog de hele week op intensieve zorg blijven. M. kwam met zijn hoofd tegen de voorruit terecht en verloor een tijdlang het bewustzijn. Zijn toestand leek even kritiek, maar het levensgevaar is intussen geweken. M. liep vooral een bloedklonter op bij een gapende wonde in zijn hoofd. De dokters houden zijn situatie permanent in het oog. Hij ondergaat deze week nog tal van onderzoeken. De jongen liep daarnaast ook een zware hersenschudding op en moet veel rusten. Hij kon nog niet vertellen over het ongeluk. Hij krijgt ook pijnstillers omdat hij heel wat schaafwonden en kneuzingen heeft over zijn volledige lichaam.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN