Slachtoffers willen Abdeslam in de ogen kijken 05 februari 2018

00u00 0

Vandaag start in het Brusselse justitiepaleis het langverwachte proces tegen 's lands bekendste terrorist Salah Abdeslam (28) en zijn kompaan Sofien Ayari (24). Het duo staat terecht voor de schietpartij in Vorst waarbij vier speurders gewond raakten. 200 extra politiemensen, tientallen betonblokken, een helikopter en een dubbele controle met metaaldetectoren moeten deze week de veiligheid garanderen. Ook slachtoffers van de aanslagen in Parijs, waarvoor Abdeslam later nog terechtstaat, zullen aanwezig zijn. Onder hen de Nederlander Ferry Zandvliet, die de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan overleefde. "Ik hoop dat ik Abdeslam in de ogen kan kijken", zegt hij. "Dat wordt heftig, sowieso." Ook Fransman Philippe Dupéron, die zijn zoon kwijtraakte, gaat de confrontatie met de terrorist aan. "Ik wil zien hoe hij op onze aanwezigheid reageert." (KSN/WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN