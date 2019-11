Exclusief voor abonnees Slachtoffers van eerste mammoetval na 14.000 jaar gevonden 08 november 2019

Archeologen hebben in Centraal-Mexico zo'n achthonderd botten gevonden van veertien wolharige mammoeten. Opvallend is dat de beesten ongeveer 14.000 jaar geleden vermoedelijk in door mensen gemaakte vallen zijn gedood. De wetenschappers van het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis denken dat het mogelijk de allereerste vondst is van een door de mens gemaakte mammoetval. "Dit is de grootste vondst in zijn soort ooit gedaan", aldus het instituut. De twee gevonden putten waren 1,7 meter diep en 25 meter breed. Hoe ze concreet werden gegraven, is niet duidelijk.