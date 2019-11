Exclusief voor abonnees Slachtoffers misbruik eisen dat Child Focus schokcampagne stopzet 21 november 2019

00u00 0

Een vereniging van incest- en misbruikslachtoffers heeft een klacht ingediend bij de reclamewaakhond JEP tegen de harde campagne van Child Focus rond kindermisbruik. Die campagne is bewust shockerend, om naast het brede publiek vooral politici wakker te schudden. Maar dat valt niet in goede aarde bij slachtoffers. IMLandelijk, een vereniging voor incest- en misbruikslachtoffers, wil via de JEP de campagne laten stopzetten. "We krijgen heel wat geschokte en getraumatiseerde reacties binnen", zegt hun woordvoerder aan de Mediahuis-kranten. De vereniging vindt het ook niet kunnen dat de campagne pornografische beelden makkelijk toegankelijk maakt voor minderjarigen. "én het is opletten dat je zo de misbruikers zelf niet triggert", klinkt het nog.

