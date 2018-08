Slachtoffers Maldegem krijgen gezamenlijke begrafenis 03 augustus 2018

00u00 0

De vier slachtoffers van de dodelijk crash met een vrachtwagen afgelopen dinsdag op de E34 in Maldegem zullen volgende week dinsdag om 11 uur samen een afscheidsplechtigheid krijgen in het crematorium van Lochristi. 'Superoma' Marylène De Ruyscher, haar dochter Maaike Verstuyf en haar twee kleinkinderen Maité en Meysam zaten samen in een wagen die stilstond voor het verkeerslicht toen ze langs achteren aangereden werd door een zwaarbeladen truck. Door de klap stierf het viertal ter plaatse. Voorlopig is het nog altijd onduidelijk waarom de trucker - die onder voorwaarden vrij is - het stilstaande verkeer niet tijdig opmerkte. "Het onderzoek loopt nog", aldus het parket Oost-Vlaanderen. (KSN/WSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN