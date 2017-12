Slachtoffers maken kennis met hun helden 00u00 0

Voor één keer staan in 'Helden van Hier: Door het Vuur' niet de hulpverleners centraal, maar de slachtoffers die de voorbije jaren door de Gentse brandweermannen en ambulanciers zijn geholpen. In een warme eindejaarsspecial wordt teruggeblikt op de spannendste en meest emotionele momenten uit de voorbije drie seizoenen. Zo is er bijvoorbeeld de tweejarige Merlijn (foto), die zijn held ontmoet - al beseft de kleine jongen het zelf niet. Twee jaar geleden was Merlijns mama Ellen hoogzwanger toen ze thuis hevige weeën kreeg. Haar man was niet thuis, dus belde ze een ambulance. Toen de hulpverleners toekwamen, was dit een geruststelling voor Ellen: "Voor mij deed het er niet meer toe wat er gebeurde. Ik was niet meer alleen." Ambulancier Kenneth ontpopte zich tot held door de kleine Merlijn op de wereld te zetten. Een tussenkomst die hij nooit zal vergeten: "Het is één van de mooiste interventies in mijn carrière."

