Slachtoffers Maalbeek krijgen herdenkingsplaat 24 december 2018

Als volgend jaar de aanslagen van 22 maart herdacht worden, zal er een herdenkingsplaat onthuld worden in het metrostation Maalbeek. Daarop zullen de namen van de zestien slachtoffers staan. Het initiatief komt van de vzw Life4Brussels. Hoe de plaat eruit zal zien, is nog niet duidelijk. Nu staan er in het metrostation al een paneel met boodschappen van steun van reizigers en twee fresco's van kunstenaar Benoît Van Innis. (VRJB)