Slachtoffers huiselijk geweld opgevangen in hotels

Slachtoffers van huiselijk geweld die de thuissituatie willen ontvluchten, kunnen opvang krijgen in een hotelkamer. De Vlaamse overheid betaalt een - uit veiligheidsoverwegingen niet nader genoemde - keten 90.000 euro om kamers ter beschikking te stellen. Dat is nodig omdat de vluchthuizen hier en daar volzitten. "Opvanginitiatieven voor slachtoffers van partnergeweld of kindermishandeling geraken sneller volzet door de coronamaatregelen", zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). "Bovendien worden veel rechtszittingen geschrapt, waardoor een tijdelijk huisverbod voor een dader mogelijk niet verlengd wordt." Slachtoffers kunnen bellen of chatten met 1712. Minderjarigen kunnen ook chatten op nupraatikerover.be. In acute nood? Bel 101 of 112. (SRB)

