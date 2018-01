Slachtoffers dronken wegpiraat getuigen: "We kunnen dit nu nog navertellen, maar het had heel anders kunnen uitdraaien" Dronken WEGPIRAAT (56) maait drie twintigers van zebrapad en pleegt vluchtmisdrijf Redactie

Bron: MMM/KSN/KAV 0 RV De twintiger brak zijn oogkas op meerdere plaatsen. "De kans bestaat dat ik nog eens geopereerd moet worden." De Krant Hoe kan een dronken man die al jaren geen rijbewijs meer heeft toch nog drie voetgangers van het zebrapad maaien? Die vraag stellen de slachtoffers van een 56-jarige wegpiraat zich - en zij niet alleen. Na het ongeval gaf de dader alleen nog meer gas, recht naar een café twee minuten verderop. "We kunnen dit nu nog navertellen, maar het had nog véél erger kunnen aflopen", zegt Mathieu Van Driessche (26) vanuit het ziekenhuis.

Mathieu Van Driessche (26) uit Berlare was met zijn vriendin Leslie Kesteleyn (26) en haar vriendin Amy Ide (27) uit Gent op stap in Hasselt. "Zaterdag hadden we daar afgesproken met oude schoolvrienden uit Limburg, met wie ik in het Gentse op de hogeschool zat", vertelt Leslie. "Een uitstapje naar de kerstmarkt op Winterland leek ons perfect. Het was een leuke dag. We namen afscheid van elkaar. Samen met Mathieu en Amy wandelde ik naar de parking." Terwijl het koppel en hun vriendin op de Koning Boudewijnlaan een zebrapad overstaken, doemde uit het niets een donkerblauwe Fiat op. "Mathieu knalde tegen de voorruit en vloog over de auto", zegt Leslie. "Ik werd enkele meters meegesleurd op de motorkap en heb mezelf van de auto gerold."

