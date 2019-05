Exclusief voor abonnees Slachtoffers De Gelder verbijsterd na internering: "Alsof hij slachtoffer is" 25 mei 2019

"Kim De Gelder wordt behandeld als slachtoffer, terwijl hij de dader is." Slachtoffers en nabestaanden reageren verbijsterd op de beslissing om Kim De Gelder te interneren omdat hij schizofreen is. Tomas Mannaert, peter van de vermoorde baby Leon García, is diep teleurgesteld in het rechtssysteem. Ook Hilde De Bondt, een kinderverzorgster die gewond raakte bij de steekpartij in kinderdagverblijf Fabeltjesland, is ontgoocheld. "Uiteraard moet hij geholpen worden als hij ziek is. Maar er zijn veel slachtoffers die óók nog hulp nodig hebben."

