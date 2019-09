Exclusief voor abonnees Slachtoffers aanslagen Parijs willen proces voor misdaden tegen de mensheid 05 september 2019

00u00 0

De advocate van 23 burgerlijke partijen in de zaak van de aanslagen in Parijs in 2015 heeft een aanvraag ingediend bij het parket van Parijs om Salah Abdeslam te berechten voor misdaden tegen de mensheid en niet voor terrorisme. Misdaden tegen de mensheid kunnen nooit verjaren, waardoor Abdeslam en eventuele kompanen altijd kunnen worden vervolgd. Dat kan zowel in Frankrijk als in een internationale rechtbank, waarbij andere landen zich ook partij kunnen stellen. Bij terrorisme vervalt de strafvordering na 30 jaar. Bij de aanslagen in Parijs vielen 131 doden en 413 gewonden. In Hongarije werd deze week nog een 27-jarige Syriër aangeklaagd voor terrorisme en misdaden tegen de mensheid voor zijn daden in Syrië in 2015. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis