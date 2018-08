Slachtoffer zuurgooier ontwaakt uit coma 21 augustus 2018

Ragna S. (40), het slachtoffer van de zuurgooier aan het Antwerpse Sint-Jansplein, is uit coma en stelt het naar verluidt beter. Haar familie en vrienden worden met mondjesmaat toegelaten. Een vriend van haar zegt zelfs dat ze redelijk positief naar de toekomst kijkt: "Het is een beetje verwonderlijk, maar ze stelt het eigenlijk redelijk goed. Ze zegt dat ze hier sterker zal uitkomen en dat ze beter af is dan de aanvaller in de cel." Er wachten Ragna nog heel wat operaties en een lange revalidatie, klinkt het. Het was ex-vriend Jean-Pierre W. (57) die na jaren stalking en bedreigingen op 2 augustus overging tot zuurgooien. De man kon Ragna aan een bushalte op het Sint-Jansplein overgieten. (NBA)