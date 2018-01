Slachtoffer wordt zondaar Malinovskyi wél uitgesloten 22 januari 2018

Het slachtoffer van de eerste helft werd na rust zelf de zondaar. Ruslan Malinovskyi kreeg zijn tweede gele kaart na een ingreep op Saief. "Niet slim van hem", zei Dewaest. "Maar je moet in een fractie van een seconde beslissen. Ik denk wel dat die tweede gele kaart terecht was." Voor rust had Malinovskyi al eens geel gepakt na een overtreding op Trebel. "Die rode kaart was een klap voor ons", zuchtte Clement. "Met een achterstand wordt het moeilijk. Maar ook nadien zijn we met veel energie blijven strijden op zoek naar die gelijkmaker. Qua inzet kan ik de ploeg niets verwijten." Malinovskyi is er door zijn rode kaart woensdag niet bij op het veld van Lokeren. Clement zal dus moeten schuiven op het middenveld en bekijken wie hij naast Seck posteert. Die vierde zijn debuut voor Genk, maar haalde niet zijn normale niveau. "Het was niet de Seck die we kennen", zei Clement. "Logisch ook. Hij speelt in functie van anderen, maar die moet hij nog leren kennen. Hij zal nog van grote waarde zijn voor ons." (KDZ)

