Slachtoffer was complete tegenpool van dader 16 mei 2018

De 47-jarige Caroline D., die door haar ex Kevin L. werd vermoord, stond bekend als zijn complete tegenpool. "Caroline was veel meer dan een collega. Ze was een vriendin", klinkt het op de rozenkwekerij waar ze haar hele leven werkte. "Ze zou nooit iemand willen bedotten, maar stond sterk in haar schoenen." Na haar studies als tuinarchitecte ging D. meteen aan de slag bij rozenkwekerij Lens Roses in Oudenburg. De moeder van drie schopte het tot medezaakvoerder. "Caroline cijferde zich altijd weg voor iedereen", zegt haar collega Ann Boudolf. "Zondag hadden we een tentoonstelling in onze rozentuin. Zonder dat we iets gevraagd hebben, is ze een handje komen helpen. Dat was Caroline ten voeten uit. Ze kon heel goed met mensen overweg."

