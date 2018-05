Slachtoffer verkeersongeval over hallucinant trage gerecht: "25 jaar en €70.000 verder: nóg geen uitspraak" SLACHTOFFER VERKEERSONGEVAL OVER HALLUCINANT TRAGE GERECHT Redactie

23 mei 2018

00u00 8 De Krant Op zijn 21ste belandde Frederic in een rolstoel na een zwaar verkeersongeval. Vandaag is hij 46 en nog steeds wacht de Neerpeltenaar op een definitieve uitspraak van de rechter over schadevergoedingen. "Een kwarteeuw om een vrij eenvoudig dossier af te handelen, 70.000 euro aan erelonen: ik ben toch geen vervelende zeur als ik dit hallucinant vind?"

22 mei 1993, gisteren dag op dag 25 jaar geleden. Op de weg van Neerpelt naar Hamont, in het noorden van Limburg, steekt Frederic zijn knipperlichten aan om een auto in te halen die rechts van de weg, gedeeltelijk op het fietspad, een stukje achteruitrijdt. Net voor hij de wagen voorbijsteekt, draait die plotseling naar links, de klap is enorm. "Mijn autogordel heeft een slagaderbreuk veroorzaakt in mijn hals", vertelt Frederic. "Door zuurstoftekort ging mijn ruggenmerg eraan. Ook mijn dikke darm ben ik kwijtgeraakt. Gevolg: al 25 jaar met een stoma in een rolstoel."

Pas een halfjaar na het ongeval mocht Frederic het ziekenhuis verlaten. "Niet veel later, in januari 1994, kwam de zaak al een eerste keer voor de strafrechter. Die oordeelde dat ik niet in fout was. De tegenpartij ging in beroep, maar opnieuw kreeg ik gelijk van de rechter."

Lachen

Dat ging vlot. "Maar na zo'n uitspraak moet je naar een burgerlijke rechtbank voor je schadevergoeding en vanaf dan is het één lange, juridische lijdensweg geworden. En een dure bovendien, ik heb al 70.000 euro uitgegeven aan advocaten."

