Slachtoffer van sextortion 04 juni 2019

Ook ik kreeg enkele weken geleden een mail van mijn eigen mailadres (!) in gebrekkig Engels opgesteld. Ik las dat mijn PC gehackt was, en dat al mijn 'adults only sexvideo's' naar heel mijn adressenbestand zouden doorgemaild worden, samen met beelden gemaakt van mij terwijl ik naar de video's zat te kijken. Dit alles was opgenomen met mijn eigen webcam. Ik kon dit onheil enkel afwenden door voor 1.300 euro bitcoins over te maken naar hun rekening. Natuurlijk reageerde ik niet. Op mijn webcam hangt immers nog steeds de zwarte sticker die HP er origineel opkleeft ter bescherming. Na een week: nog zo'n mail. Na een week: nog een mail van dezelfde strekking, maar nu in het Frans opgesteld. Ik moest nu nog maar 350 euro bitcoins betalen.

