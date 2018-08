Slachtoffer Maalbeek bijna alleen op herdenking 22 augustus 2018

Slechts een tiental gegadigden kwam gisteren in Brussel samen aan het Nationaal Monument ter Herdenking van de Terreurslachtoffers. Ze hielden, net als in andere steden wereldwijd, een plechtigheid op de allereerste Internationale dag voor Terreurslachtoffers. Opvallendste aanwezige was de Oudergemse Claire Gochet (63). Twee jaar geleden zat zij op de metro in Maalbeek toen een bomaanslag er 21 levens eiste. Sindsdien is de vrouw, die al halfblind was, een groot deel van haar verleden vergeten en deels haar gehoor kwijt. "Er is bijna niemand komen opdagen", klonk het teleurgesteld. "Mensen willen ons niet meer horen. Ik hoop dat deze herdenkingsdag een nieuwe baken van hoop wordt voor de slachtoffers." (DCFS)

