Slachtoffer Lubbeek 8 uur geopereerd: "Minstens anderhalf jaar revalidatie" 22 augustus 2019

00u00 0

Gert Langendries (38), die maandagnacht in de hals werd gestoken met een glas door een 17-jarige tijdens de kermisfuif in Binkom, heeft gisteren een acht uur durende operatie ondergaan. "Zijn onderarm is volledig verlamd. Zijn zenuwen in de hals waren volledig doorgesneden" vertelt zijn broer Jannis (32). "De chirurgen in Leiden konden de zenuwen tijdens een zeer lange operatie terug aan elkaar hechten, al is het volgens de dokters nog niet voor morgen dat hij zijn arm opnieuw kan bewegen. De revalidatie zal minstens anderhalf jaar duren, en of hij volledig herstelt is nog een groot vraagteken. Al hoopt Gert natuurlijk dat hij zijn arm toch ietsje sneller zal kunnen bewegen. Wanneer hij het ziekenhuis mag verlaten, is nog afwachten", zegt Jannis.

