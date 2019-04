Exclusief voor abonnees Slachtoffer jaagt aanvaller weg met brandblusser 10 april 2019

00u00 0

Een 29-jarige man heeft een doeltreffende manier gevonden om zijn aanvaller weg te jagen. In het centrum van Antwerpen kwam de twintiger gisterochtend tussen toen een man zich agressief opstelde tegenover zijn vermoedelijke partner. Dat werd hem niet in dank afgenomen: de man richtte meteen zijn pijlen op hem. Het slachtoffer vluchtte naar zijn geparkeerde auto, maar kon niet op tijd wegrijden. De agressor klopte twee zijruiten in met zijn ellebogen en trapte het slachtoffer verschillende keren. Die nam daarop het poederblusapparaat uit zijn wagen en spoot op het hoofd van de aanvaller. Met effect: de dader vluchtte weg richting Franklin Rooseveltplaats. De politie spoort hem en zijn vermoedelijke vriendin op. (BSB)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen