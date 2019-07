Exclusief voor abonnees Slachtoffer: "Ik vergeef mijn voyeur" 11 juli 2019

Eén van de slachtoffers van de Gentse gluurder Mike D.B., die vorig jaar tegen de lamp liep toen hij zijn sporen probeerde uit te wissen op een voyeuristische website, vergeeft de 42-jarige man. Johanna Van Pelt (38) was jarenlang bevriend met D.B., tot bleek dat hij stiekem naaktfoto's van haar gemaakt én verspreid had. Onderzoek wees uit dat D.B. maandenlang vrouwen én minderjarige meisjes gefilmd had in de douches van een Gentse sporthal. Nadat de man opgepakt was, startte Johanna een bemiddelingspoging op met haar voyeur. "Mijn vertrouwen was diep geschonden, maar na onze gesprekken heb ik hem vergeven. Hij heeft zijn werk, zijn hobby's en zijn vrienden verloren: voor mij is hij zwaar genoeg gestraft. Mike moet zijn begeleiding verderzetten en een toekomst uitbouwen voor zichzelf en z'n dochter." D.B. riskeert 10 jaar cel. (CMG)

