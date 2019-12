Exclusief voor abonnees Slachtoffer gaybashing schrijft open brief HOMOKOPPEL AFGELOPEN WEEKEND AANGEVALLEN IN STADSCENTRUM 31 december 2019

De feiten gebeurden rond 3 uur aan de Sint-Baafskathedraal in het centrum van Gent, zegt het slachtoffer. De twee jongens waren op weg naar huis na een avondje stappen. Ze verklaarden dat ze aangevallen werden door drie mannen. Ze kregen klappen in het aangezicht. "Wij met z'n tweeën, op weg naar huis na een avondje stappen. Zij met z'n drieën, duidelijk op zoek naar geweld. Wij op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment. Zij op stap met de verkeerde intenties", schrijft Nick Braekevelt in een open brief.

