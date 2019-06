Exclusief voor abonnees Slachtoffer afperser: "Straf hem niet, ik begrijp hem" 28 juni 2019

Een afperser uit Roeselare die geprobeerd had om 250.000 euro los te krijgen van een rijke industrieel, wordt niet gestraft. En dat heeft hij te danken aan zijn slachtoffer zelf. "Ik begrijp hem", zei die in de rechtbank. "Het bezorgde me veel angst, maar ik ken zijn situatie." B.N. (44) eiste in augustus 2017 250.000 euro in een dreigbrief, "of je familie moet het bekopen". B.N deed het naar eigen zeggen om zijn broer te helpen, "die met erg veel schulden kampt". De rechter kende de opschorting toe. (JHM)