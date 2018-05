Slachtoffer 22/3 voor het eerst naar buiten: "Ik kijk er zo naar uit" 15 mei 2018

Hoopvol nieuws voor de Belgisch-Amerikaanse Karen Northshield (31), die levensgevaarlijk gewond raakte bij de aanslag in de luchthaven van Zaventem op 22 maart 2016. Zij neemt op 23 juni deel aan de Triatlon van Brugge, in een bootje voortgeduwd door zakenman Martin Van Dromme (55). Hij begeleidt tijdens zijn drie disciplines drie mensen met een beperking. Het zwemparcours van één kilometer zal hij dus in het gezelschap van Northshield afleggen.

