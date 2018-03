Slachthuis Verbist zet mes in jobs na vleesschandaal 16 maart 2018

In de Izegemse vestiging van slachthuis Verbist zijn er momenteel nog amper twintig mensen in dienst. Honderd anderen zijn door de gevolgen van de undercoverreportage van Animal Rights in september vorig jaar ontslagen, of elders in de groep tewerkgesteld. Toen haakten grote spelers als Delhaize en Colruyt af na het zien van beelden van dierenmishandeling. "Het slachthuis mocht na grondige controles zijn activiteiten opnieuw opstarten, maar bleek te weinig klanten over te hebben om dat op een rendabele manier te doen", vertelt Marnik Willaert van ACV Voeding en Diensten. "Sindsdien zijn de slacht- en verwerkingsactiviteiten blijven stilliggen. De helft van de 120 werknemers werkte in onderaanneming en die contracten zijn beëndigd of niet meer verlengd. Nog eens 17 arbeiders wacht een collectief ontslag. Een tiental anderen zijn zelf opgestapt of hebben elders in de groep werk gevonden. Voor enkelingen is dat nu extra pijnlijk, want zij konden aan de slag bij Veviba in Bastenaken, dat door het recente vleesschandaal nu ook stilligt."

