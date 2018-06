Slachthuis Heist-op-den-Berg gaat definitief dicht: 32 jobs bedreigd 05 juni 2018

00u00 0

De directie van het slachthuis van Heist-op-den-Berg gaat het faillissement aanvragen. 32 mensen dreigen hun job te verliezen. Het slachthuis moest op 30 maart de deuren sluiten na opmerkingen van het federaal voedselagentschap (FAVV) over onder meer de hygiëne. Het bedrijf ging nog in beroep tegen de sluiting bij de Raad van State, maar haalde daar bakzeil omdat de procedure correct was gevolgd. Het diende ook een nieuwe aanvraag in bij het FAVV, maar ook dat bracht geen soelaas. De 32 personeelsleden moesten tijdens de gedwongen sluiting wel worden doorbetaald, wat er volgens de zaakvoerder toe geleid heeft dat het bedrijf nu failliet is.