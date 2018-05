Slachthuis Aat: "Einde samenwerking met Colruyt is zegen" 12 mei 2018

Colruyt heeft de samenwerking met het gemeentelijk slachthuis in Aat stopgezet. Het federaal voedselagentschap FAVV laat weten dat het geen sluiting oplegt. Het slachthuis is dus nog in bedrijf en mag leveren aan andere afnemers. "De stopzetting van de handel heeft niets met gevaren voor de volksgezondheid te maken", zegt de burgemeester van Aat, Marc Duvivier (PS). "Een groothandel waar het slachthuis mee samenwerkt, heeft een fout gemaakt. Daardoor kunnen wij niet langer leverancier zijn van Colruyt." Wat die fout inhield, wou de burgemeester niet zeggen. Volgens de woordvoerster van Colruyt voldoet het slachthuis niet meer aan de eisen die de supermarktketen stelt aan vlees. Burgemeester Duvivier heeft begrip voor de beslissing: "Het is een zegen voor ons kleine slachthuis", zegt hij. "Het werk begon wat te grootschalig te worden. Zonder Colruyt is ons werk meer op mensenmaat." (SRB/VHS)

