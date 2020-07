Exclusief voor abonnees Slaat Trump de bal mis? 03 juli 2020

00u00 0

Velen vrezen dat de Amerikaanse president Donald Trump de bal misslaat in de aanpak van het coronavirus, maar aan zijn optimisme zal het niet liggen. Naast een baseballdemonstratie in het Witte Huis gisteren zong hij er de lof van kleine ondernemingen op de 'Spirits of America Showcase', en bejubelde hij hoe goed de economie in de VS het doet. De werkloosheid daalde er tot 11,1% in juni. "De economie komt sneller, groter en beter terug dan we ooit hadden gedacht", aldus de president.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen