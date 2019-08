Slaat de Anuna-moeheid toe? MM

17 augustus 2019

05u00 1 De Krant Begin dit jaar werd Anuna De Wever nog collectief op handen gedragen bij de klimaatmarsen in Brussel, donderdag werd ze uitgejouwd. Is er sprake van 'Anuna-moeheid'? "Ze springt op elk mogelijk podium, terwijl je zo'n polariserende boodschap moet doseren", zegt een expert.

Het was allicht niet de respons die Anuna De Wever had verhoopt, toen de klimaatactiviste donderdagavond tussen twee stomende dj-sets door het podium van de Boiler Room op Pukkelpop betrad. Volgens VUB-socioloog Bram Spruyt is het belangrijk om de context niet uit het oog te verliezen: "Een festival, waar altijd wel wat drank mee gemoeid is, gecombineerd met een deel jongeren dat uit is op 'keet schoppen'. En als je iemand als Anuna kan treffen, weet je ook dat je aandacht genereert en scoort bij een deel van de rechtse achterban." Communicatie-expert Fons Van Dyck (Think BBDO) wijst er ook op dat een dergelijke expliciete maatschappelijke boodschap op een festival een beetje vragen is om problemen. "Enkel de artiesten zelf komen daarmee weg op zo'n podium."

Is het echter geen teken aan de wand dat Anuna De Wever net door een deel van haar 'klimaatgeneratie' wordt uitgejoeld? Ook Greta Thunberg krijgt haar deel: de Zweedse klimaatactiviste, die momenteel met de zeilboot onderweg is naar New York, werd online onder meer een orkaan toegewenst. Er lijkt een soort Anuna- of Greta-moeheid te leven. In 'De Morgen' schreef columnist Mohamed Ouaamari gisteren nog hoe de dominante aanwezigheid van Anuna in de actualiteit "Vlaanderen collectief op de zenuwen heeft gewerkt". "Ze springt op elk mogelijk forum dat haar aangeboden wordt, terwijl je zo'n polariserende boodschap net heel erg moet doseren", zegt Van Dyck.

Ecofundamentalist

Volgens socioloog Spruyt werd de populariteit van de klimaatspijbelacties mogelijk ook overschat. "Soms leek het alsof de hele Vlaamse jeugd een beter klimaatbeleid eiste." Terwijl er natuurlijk ook een grote massa op de schoolbanken bleef, waaronder een segment dat zich sterk afzet tegen het 'klimaatvingertje'. Die groep liet haar stem niet horen in Brussel, maar duidelijk wel op Pukkelpop.

Volgens Van Dyck zit daar een belangrijke les in. "Niet iedereen is een ecofundamentalist die met gemak die goedkope citytrip bij Ryanair aan de kant schuift. De omvangrijke middenmoot aan jongeren worstelt net heel erg met het koppelen van klimaatovertuigingen aan gedrag." (MM)