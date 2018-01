Skybox Stad Gent krijgt reglement 24 januari 2018

00u00 0

Na bijna vier uur discussie op de Gentse gemeenteraad is de skybox-rel voorlopig van de baan. Op aangeven van Veli Yüksel (CD&V) is beslist om voortaan een register bij te houden van wie de skybox van de stad in de Ghelamco Arena wanneer gebruikt en waarvoor. Een exacte aanwezigheidslijst wordt dat niet - omwille van de privacy - maar er moet wel geregistreerd worden wie de skybox gebruikt. Burgemeester Daniël Termont (sp.a) vulde zelf nog aan dat er een reglement moet komen voor het gebruik van de box op zich. Vandaag bestaat daar geen enkele richtlijn over.