Sky reageert scherp op kritiek Hinault 22 juni 2018

Team Sky reageert als door een wesp gestoken op de kritiek van Bernard Hinault aan het adres van Chris Froome. De vijfvoudige Tourwinnaar riep in de Franse krant 'Sud-Ouest' het peloton op tot staking tegen het feit dat Froome, ondanks zijn aanslepende salbutamolzaak, toch van start mag gaan in de Ronde van Frankrijk. Hinault vindt dat Froome daar absoluut geen recht toe heeft. "Omdat hij positief heeft getest", klonk het. "Ontgoochelend om vast te stellen dat Hinault eens te meer feitelijk incorrecte commentaar geeft op een zaak die hij duidelijk niet heeft begrepen", aldus een communiqué van Sky. "Zijn kritiek is onverantwoord en slecht onderbouwd. Froome testte níet positief, maar liet wel een afwijkende waarde optekenen voor een voorgeschreven anti-astmamiddel. Het is hem op dit moment toegestaan om te koersen. Deze zaak had normaal nooit in de openbaarheid mogen komen, ter bescherming van de renner en correcte behandeling van de feiten. Helaas is dat wel gebeurd. Froome en de ploeg volgen nu de rechtsgang van de Internationale Wielrenunie (UCI). Niemand wil deze moeilijke situatie sneller uitgeklaard zien dan wij zelf. Maar we laten er onze focus op de Tour zeker niet door verstoren." (JDK)

