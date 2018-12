Sky kleurt blauw en zwart in 2019 01 december 2018

Team Sky bestaat in 2019 tien jaar. Dat tinnen jubileum wordt gevierd met een nieuwe outfit, waarbij na één seizoen wit met horizontale azuurblauwe band opnieuw wordt teruggegrepen naar donkere kleuren. Geraint Thomas, Chris Froome en 'coming man' Egan Arley Bernal onthulden in een kort filmpje het shirt dat vanop de borstzijde van donkerblauw overgaat in zwart. Een verticale, lichtblauwe band siert de rugzijde over de gehele lengte. Het Sky Ocean Rescue-logo verwijst naar het goede doel waarvoor de ploeg zich engageert. Sky steunt namelijk mee de strijd tegen overmatig dumpen van plastic in oceanen. (JDK)

