SKV Zwevezele A-SVD Kortemark 3-1 00u00 0

Kortermark trok van minuut één een verdedigende muur op en de leider, die vooral teerde op balbezit, vond niet meteen de juiste opening. Een omhaal van Bataille werd van de lijn gekeerd en de bezoekende doelman reageerde alert op pogingen van Laleman en Yagan. Na de rust hetzelfde spelbeeld, maar na 8' in die tweede helft kwam Zwevezele verdiend op voorsprong. Na een scrimmage voor doel kon Laleman de 1-0 binnentrappen. Vier minuten later kwam Kortemark verrassend op gelijke hoogte. Na een aangeschoten bal op de hand van Minne scoorde Cleenwerck vanaf de stip de gelijkmaker. De leider was niet aangeslagen en bleef voluit voor de zege gaan. Na een voorzet van Verzele kopte Laleman de 2-1 binnen. Met een mooi vluchtschot zorgde Provoost voor de kers op de taart.

