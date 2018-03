SKV Zwevezele A-SV Rumbeke4-0 19 maart 2018

Na een korte studieronde van een tiental minuten nam Zwevezele de touwtjes in handen. Na een Rumbeekse corner volgde een snelle Zwevezeelse tegenaanval via Minne en Smolders, waarbij Verhelst uiteindelijk foutief afgestopt werd. Yagan trapte de elfmeter tegen de netten. Tien minuten later verdubbelde de leider de voorsprong. Na een voorzet vanaf links van Harald Cool scoorde Weynants de 2-0. Ook na de pauze was het éénrichtingsvoetbal richting het Rumbeekse doel. Yagan werd na een prima actie onderuitgehaald in de zestien en zette zelf de strafschop om. Na voorbereidend werk van Van Heuverzwyn legde de ingevallen Laleman de 4-0-eindcijfers vast.

