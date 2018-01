SKV Zwevezele A-FC Varsenare 5-0 22 januari 2018

Op een zwaar veld was de leider 90' heer en meester. Na 2' trapte Lagrou, na een doorgekopte verre inworp, al de 1-0 binnen. De thuisploeg zat kort na het kwartier op rozen, toen Yagan een vrijschop rechtstreeks binnentrapte. Nog voor de rust waren er nog kansen voor Lagrou en Laleman. Na de pauze duwde Zwevezele het gaspedaal nog wat meer in. Na een corner van Yagan scoorde Lagrou de 3-0 en na een teruglegger van Verzele lukte Lagrou zijn derde goal van de avond. Na een mooie Zwevezeelse combinatie pikte Verhelst ook nog zijn doelpuntje mee door de bal in de verste hoek te plaatsen.

