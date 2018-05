Skujins flikt het weer in Californië 17 mei 2018

De Let Toms Skujins (26, Trek-Segafredo) heeft de derde rit in de Ronde van Californië gewonnen. In 2015 en 2016 won hij er ook al een etappe. Vorig jaar lukte dat niet: toen kwam hij in de tweede rit hard ten val en moest hij opgeven met een halve hersenschudding. Skujins reed dinsdagnacht samen met de jonge Amerikaan Sean Bennett (22, Hagens Berman Axeon) in de aanval. In de finale, op het klimmende autocircuit van Laguna Seca, kwam het peloton heel dichtbij, maar met een laatste versnelling sloeg Skujins opnieuw een groter gat. De groepsspurt werd gewonnen door Caleb Ewan, voor Peter Sagan. De Colombiaan Egan Bernal (Team Sky) blijft aan de leiding. (BA)