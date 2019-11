Exclusief voor abonnees SKI 25 november 2019

Armand Marchant, die in januari 2017 bij een val in Adelboden een meervoudige breuk aan zijn scheenbeen opliep, maakte zijn rentree in de WB slalom. Met succes, want de 21-jarige skiër overleefde de eerste run in het Finse Levi. Met zijn chrono van 56.79 was hij goed voor de 28ste plek, alleen de top30 mag in de tweede starten. Marchant stak een tandje bij en werd 22ste in 53.89, goed voor drie punten in de WB. De Noor Kristoffersen (1:48.55) was de snelste in Levi. (VH)