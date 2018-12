Ski 03 december 2018

De Oostenrijker Max Franz won de Wereldbekermanche Super-G in het Amerikaanse Beaver Creek (Colorado). Hij was met een tijd van 1:01.91 33 honderdsten sneller dan de Zwitser Mauro Caviziel. Franz leidt ook in de WB-stand. Bij de vrouwen was het ook Oostenrijk boven bij de afdaling in het Canadese Lake Louise. De 29-jarige Nicole Schmidhofer haalde het in 1:47.68, 44 honderdsten sneller dan haar landgenote Hütter.