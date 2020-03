Exclusief voor abonnees SKI 03 maart 2020

Geen tweede run in de reuzenslalom voor Sam Maes op de Wereldbekermanche in het Oostenrijkse Hinterstoder. De 21-jarige Belg finishte niet in de eerste run. De zege was voor de 28-jarige Fransman Alexis Pinturault. (VH)