Skiseizoen van start bij 20 graden

In het Oostenrijkse Kitzbühel is het startschot van het skiseizoen gegeven. Nochtans zijn de temperaturen er allesbehalve winters te noemen - nog de hele week wordt 20 graden voorspeld - en moeten de skiërs tevreden zijn met een eenzame witte strook sneeuw. Kitzbühel noemt zich trots "het beste skigebied ter wereld", en pakt wat graag uit met z'n "sneeuwzekerheid van oktober tot mei". Ook al betekent dat dus een strook van amper enkele meters breed. Toch gaat het niet om kunstsneeuw. Het skioord is een meester in 'snowfarming': het bewaren van sneeuw aan het einde van het winterseizoen om te hergebruiken aan het begin van het volgende. Voor de 700 meter lange piste op de Resterkogel werden tonnen sneeuw samengedrukt tot een laag van 80 centimeter. En zo slaagt Kitzbühel er elk jaar opnieuw in om het skiseizoen als eerste te openen.

