Skipiste Ovifat morgen open 22 januari 2019

De skipiste van Ovifat in de Oostkantons gaat morgen open. Niet omdat het er al zo hevig heeft gesneeuwd, wel dankzij de inzet van twee nieuwe sneeuwkanonnen: een primeur voor de Hoge Venen. Die 'speeltjes' hebben 600.000 euro gekost, waarvan het Waals Gewest 75% heeft bijgedragen. "De machines, die tot 100 kubieke meter sneeuw per uur kunnen produceren, hebben tijdens de nacht van zondag op maandag gewerkt", zegt Gunther Elsen van de lokale skiclub. Daardoor is de blauwe piste van Ovifat vanaf morgen toegankelijk voor skiliefhebbers. Mogelijk gaan de groene en rode piste volgend weekend open. De langlaufpistes van Manderfeld, Herzebösch (Elsenborn) en Loscheimergraben waren al open.